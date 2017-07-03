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Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии

Происшествия
3 июля, 13:10 UTC+3 БЕРЛИН 3, июля. /ТАСС

Полиция ранее сообщила о 18 пропавших без вести. Правоохранительные органы не исключают, что многие из них погибли

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© EPA/STEPHAN FRICKE/NEWS5

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ исходит из того, что пассажиры автобуса, числящиеся пропавшими без вести после ДТП в Баварии, погибли. Об этом заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"К сожалению, многие люди погибли", - сказал он, не уточнив число жертв. По его словам, канцлер Ангела Меркель проинформирована о трагедии и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Ранее в баварской полиции сообщили о 18 пропавших. Там подтвердили заявление представителя кабмина. "Многие пассажиры погибли", - сообщило управление полиции Верхней Франконии (федеральная земля Баварии) на своей странице в Twitter. Точные данные ведомство также пока не приводит.

Всего в туристическом автобусе, который следовал из федеральной земли Саксония в баварский Нюрнберг, находились 46 пассажиров и два водителя. По данным правоохранителей, 30 человек удалось спасти.

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