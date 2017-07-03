Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии

Владелец "Астон Виллы" объявил о переходе Джона ТерриСпорт 3 июля, 13:40
Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятияСпорт 3 июля, 13:23
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФЭкономика и бизнес 3 июля, 13:19
Медведев: традиционные больничные будут сохранены при переходе на электронныеОбщество 3 июля, 13:15
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в БаварииПроисшествия 3 июля, 13:10
ФХР и Ассоциация хоккея Китая подпишут меморандум о сотрудничествеСпорт 3 июля, 13:04
Мутко: cборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных командСпорт 3 июля, 12:59
Китай в 2016 году ввел в эксплуатацию почти 2,6 тыс. высокоскоростных поездовТранспорт 3 июля, 12:58
Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всемСпорт 3 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ исходит из того, что пассажиры автобуса, числящиеся пропавшими без вести после ДТП в Баварии, погибли. Об этом заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"К сожалению, многие люди погибли", - сказал он, не уточнив число жертв. По его словам, канцлер Ангела Меркель проинформирована о трагедии и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Ранее в баварской полиции сообщили о 18 пропавших. Там подтвердили заявление представителя кабмина. "Многие пассажиры погибли", - сообщило управление полиции Верхней Франконии (федеральная земля Баварии) на своей странице в Twitter. Точные данные ведомство также пока не приводит.
#BuBraMüb Mehrere Businsassen sind ums Leben gekommen. Die #A9 ist den ganzen Tag über in Richtung Süden gesperrt. https://t.co/RmyzqrOlVz— Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3 July 2017
Всего в туристическом автобусе, который следовал из федеральной земли Саксония в баварский Нюрнберг, находились 46 пассажиров и два водителя. По данным правоохранителей, 30 человек удалось спасти.