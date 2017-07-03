Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии

БЕРЛИН 3 июля. /ТАСС/. Числящиеся пропавшими 17 пассажиров попавшего в понедельник в ДТП в Баварии автобуса скорее всего погибли. Об этом заявил представитель местной полиции.

"У нас остается толика надежды на то, что кто-то из них смог выбраться и в шоковом состоянии убежал, но мы реалисты и исходим из того, что в итоге нам придется констатировать много смертей", - сказал он.

В понедельник утром направлявшийся с севера на юг Германии туристический автобус, в котором находились 48 человек, врезался в медленно ехавший грузовик и загорелся.

По данным спасательных служб, 31 человек смог выбраться из автобуса, среди них есть тяжелораненые, им оказывается медицинская помощь.