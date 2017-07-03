Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии

Происшествия
3 июля, 10:50 дата обновления: 3 июля, 10:52 UTC+3

Полиция допускает версию, что кто-то из пропавших мог выбраться из автобуса, но все же исходит из того, что "придется констатировать много смертей"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/RONALD WITTEK

БЕРЛИН 3 июля. /ТАСС/. Числящиеся пропавшими 17 пассажиров попавшего в понедельник в ДТП в Баварии автобуса скорее всего погибли. Об этом заявил представитель местной полиции.

"У нас остается толика надежды на то, что кто-то из них смог выбраться и в шоковом состоянии убежал, но мы реалисты и исходим из того, что в итоге нам придется констатировать много смертей", - сказал он.

В понедельник утром направлявшийся с севера на юг Германии туристический автобус, в котором находились 48 человек, врезался в медленно ехавший грузовик и загорелся.

По данным спасательных служб, 31 человек смог выбраться из автобуса, среди них есть тяжелораненые, им оказывается медицинская помощь.

Смотрите также

Статистика ДТП в России и мире. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама