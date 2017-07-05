Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370

СИДНЕЙ, 5 июля. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Эксперты австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) считают, что смогли рассчитать местонахождение пропавшего три года назад в Индийском океане малайзийского Boeing (рейс MH370) с точностью до 100 км. Об этом сообщил один из авторов нового исследования Дэвид Гриффин.

Согласно мнению большинства специалистов, самолет находится в Индийском океане неподалеку от так называемой седьмой дуги - условной линии, прочерченной с севера на юг на основании данных о сигналах, которые бортовые системы самолета подавали через спутник в течение первых часов полета.

Продолжавшиеся почти три года поиски авиалайнера в Индийском океане к западу от берегов Австралии велись в районе этой "линии" на уровне 36-й - 39-й южных широт. Поиски в океане прекратились, но ученые продолжают вести их в лабораторных условиях и с помощью компьютерного моделирования. В апреле нынешнего года специалисты CSIRO сообщили, что самолет находится в океане в районе 32-й - 36-й южных широт, а сейчас высказали еще более точный прогноз - 35-я широта. "Мы считаем, что достаточно точно знаем, где он [самолет] находится", - заявил Гриффин, выступая на конференции по изучению океана в Дарвине.

По словам ученого, дополнительный свет на возможное местоположение авиалайнера проливает информация об океанских течениях, при этом важно было учитывать не только то, где впоследствии нашли обломки пропавшего самолета - на расположенном в западной части Индийского океана острове Реюньон, но и то, где такие обломки найти не смогли - на западном побережье Австралии. Сопоставление этих данных свидетельствует, что самолет упал в океане в том месте, где господствующие подводные течения имели северо-западное направление, пояснил Гриффин. Скрупулезный анализ позволил сузить зону его возможного местоположения до одного градуса широты (около 111 км - прим.ТАСС).

"Мы определили достаточно небольшой район, который отвечает всем критериям поисков", - подчеркнул ученый.

История поисков

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли. В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. Поиски были остановлены, тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить "в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета".