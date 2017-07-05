Движение поездов в Ленобласти после аварии с пассажирским составом восстановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Движение поездов на железнодорожном перегоне Ефимовская - Коли, где в среду днем произошел инцидент с пассажирским составом Воркута - Санкт-Петербург, восстановлено.

Ранее сообщалось, что тележка электровоза поезда Воркута - Санкт-Петербург сошла с рельсов в Ленинградской области после столкновения с ремонтным поездом. В поезде находились 465 пассажиров, никто не пострадал. Инцидент произошел в 14:05 мск. Транспортная полиция, прокуратура и СК проводят проверки по данному факту.

"Работы по ликвидации последствий происшествия на перегоне Ефимовская - Коли завершены, - сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). - Движение поездов открыто в 19:06 мск". Поезд прибудет на Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге с опозданием на четыре часа, по расписанию он ожидался в 18:45.

На станции Волховстрой пассажиров обеспечат питанием и водой. Также задерживается более чем на четыре часа обратный пассажирский поезд № 78 Санкт-Петербург - Воркута, его пассажирам на станции Бабаево также предоставят питание и воду.

"В связи с происшествием также задержан поезд № 289 сообщением Архангельск - Санкт-Петербург на три часа и пригородные поезда № 6023 сообщением Бабаево - Тихвин, № 6021 Тихвин - Волховстрой, время задержки около двух часов", - сказали в ОЖД.