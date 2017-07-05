Поезд из Воркуты после ЧП на перегоне прибыл в Петербург с опозданием более четырех часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Поезд сообщением Воркута - Санкт-Петербург после инцидента с ремонтным составом на перегоне в Ленинградской области прибыл на Ладожский вокзал с опозданием более 4 часов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Октябрьской железной дороги. По расписанию он ожидался в 18:45 мск.

"Поезд 77 (Воркута - Санкт-Петербург - прим. ТАСС) прибыл около 23:30 мск. В 23:14 мск прибыл поезд из Архангельска", - сообщил собеседник агентства. Пассажиры смогут добраться домой общественным транспортом. Прибыли в места назначений и поезда пригородного сообщения. Поезд сообщением Петербург - Воркута отправлен и сможет сократить время опоздания в пути.

Ранее сообщалось, что тележка электровоза поезда Воркута - Санкт-Петербург сошла с рельсов в Ленинградской области после столкновения с ремонтным поездом. В поезде находились 465 пассажиров, никто не пострадал. Инцидент произошел в 14:05 мск.

Спустя пять часов движение было восстановлено, поезд продолжил движение. Транспортная полиция, прокуратура и СК проводят проверки по данному факту.

Ожидающим на станциях пассажирам предоставлены напитки и питание. С задержкой на три часа также прибыли поезд № 289 сообщением Архангельск - Санкт-Петербург и на два часа - пригородные поезда № 6023 сообщением Бабаево - Тихвин и № 6021 Тихвин - Волховстрой.