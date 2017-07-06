Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в московском штабе Алексея Навального в рамках дела о самоуправстве. Об этом сообщил замруководителя уголовного розыска по отделу полиции "Замоскворечье" Евгений Тихомиров.

"К нам поступило заявление от Гордеева, от учредителя "Паритет НГ", от представителя собственника помещения "Балчуг Эстейт". Все обращения были направлены в УВД по Центральному административному округу (ЦАО), в настоящий момент по ним возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). Сегодня дознаватель примерно в семь утра проводил обыск", - сообщил он.

Утром проводилась выемка документов. По словам сотрудника полиции, все документы и люди, находившиеся во время обысков в здании, сейчас доставлены в УВД по ЦАО. Тихомиров пояснил, что "Паритет НГ" арендовал помещение у "Балчуг Эстейт" и сдал его в субаренду Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и другим субарендаторам, которые также обращались с заявлением о незаконном расторжении договора.

В свою очередь руководитель московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин сообщил ТАСС, что обращался в полицию с заявлением о похищении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией. По его словам, кто-то ночью поставил решетки на окна и спилил замки. "Какие-то неизвестные люди проникли ночью в помещение и похитили сотрудника ФБК, дежурившего здесь ночью. Есть подозрение, что это были какие-то силовые структуры", - сказал Ляскин.

Он отметил, что внутри здания ходят люди в штатском. По его словам, сотрудники полиции, проверив здание, сообщили, что там никого нет. "Никаких документов люди в штатском нам не предоставили", - добавил он.

Как передает корреспондент ТАСС, около здания штаба Навального на Садовнической набережной стоит автозак и дежурят около десяти сотрудников полиции. Перед входом в штаб собрались сотрудники ФБК.