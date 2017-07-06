Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят следственные действия в штабе оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Примерно полтора часа назад здание заблокировали люди. Кто они, мы не знаем, наш человек, который в это время был в штабе, не отвечает на звонки. Мы позвонили в отделение полиции по ЦАО, там нам сказали, что это их сотрудники, и бросили трубку", - рассказал Жданов.

Он отметил, что в настоящее время здание все еще заблокировано, никого не пускают и не выпускают. Юрист уточнил, что не знает, в рамках чего полиция проводят следственные действия.

Ранее адвокат Шота Горгадзе сообщил ТАСС, что располагает информацией о проведении обысков у ряда оппозиционных активистов в рамках дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. "У меня есть информация, что у ряда оппозиционных активистов прошли обыски, в ходе которых изъято в том числе несколько десятков тысяч экземпляров агитационной "чернухи" к осенним выборам и продукция с признаками экстремизма", - сказал он.

Адвокат не уточнил, у кого конкретно проходят следственные действия, но отметил, что вся изъятая литература направлена на экспертизу.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").