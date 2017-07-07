Источник: на шахте в Норильске произошел взрыв газовоздушной смеси

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси, по уточненным данным, произошел на шахте в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В шахте, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли три человека, еще три получили травмы. На поверхность эвакуирован 151 человек.