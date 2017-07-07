Источник: на шахте в Норильске произошел взрыв газовоздушной смеси

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси, по уточненным данным, произошел на шахте в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В шахте, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли три человека, еще три получили травмы. На поверхность эвакуирован 151 человек.