Число жертв пожара в квартире в районе Арбата увеличилось до двух человек

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в квартире жилого дома в центре Москвы достигло двух человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В результате пожара в квартире жилого дома в Малом Афанасьевском переулке один человек погиб на месте, еще один скончался в карете скорой помощи, - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По словам источника, еще четыре человека были спасены пожарными.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС уточнили, что трое из спасенных - дети.

Как ранее отмечали в пресс-службе столичного главка МЧС, в квартире д. 5/15 в Малом Афанасьевском переулке произошло возгорание на площади 10 кв. метров, которое было ликвидировано. Пожар произошел в семиэтажном здании 1930-х годов постройки.