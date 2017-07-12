Число жертв пожара в квартире в районе Арбата увеличилось до двух человек

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в квартире жилого дома в центре Москвы достигло двух человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"В результате пожара в квартире жилого дома в Малом Афанасьевском переулке один человек погиб на месте, еще один скончался в карете скорой помощи, - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об одном погибшем.
По словам источника, еще четыре человека были спасены пожарными.
В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС уточнили, что трое из спасенных - дети.
Как ранее отмечали в пресс-службе столичного главка МЧС, в квартире д. 5/15 в Малом Афанасьевском переулке произошло возгорание на площади 10 кв. метров, которое было ликвидировано. Пожар произошел в семиэтажном здании 1930-х годов постройки.