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Глава УСБ СК РФ Максименко обвиняется по семи эпизодам преступлений

Происшествия
13 июля, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Михаил Максименко был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняется по семи эпизодам преступлений. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении обвиняемому срока ареста.

"Сейчас у Максименко семь эпизодов (взятки)", - сказал прокурор, отвечая на вопрос судьи.

Максименко был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

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