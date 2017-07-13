Глава УСБ СК РФ Максименко обвиняется по семи эпизодам преступлений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняется по семи эпизодам преступлений. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении обвиняемому срока ареста.

"Сейчас у Максименко семь эпизодов (взятки)", - сказал прокурор, отвечая на вопрос судьи.

Максименко был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").