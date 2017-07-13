Глава УСБ СК РФ Максименко обвиняется по семи эпизодам преступлений

Защитник Армаш в ближайшие дни подпишет контракт с "Анжи"Спорт 13 июля, 13:21
Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса НемцоваПроисшествия 13 июля, 13:02
Претендентский боксерский бой между россиянином Бетербиевым и немцем Келлингом отмененСпорт 13 июля, 12:58
Эксперт: половина соискателей в РФ готова поступиться зарплатой, чтобы не потерять работуНовости Урала 13 июля, 12:57
"Галс-Девелопмент": поступления от продажи недвижимости и аренды выросли на 60%Новости партнеров 13 июля, 12:47
Савицкис: приход Озолиньша в рижское "Динамо" придаст уверенности хоккеистамСпорт 13 июля, 12:45
РЖД в I полугодии направили на ремонт электричек 1,1 млрд рублейТранспорт 13 июля, 12:42
Российская легкоатлетка Сивкова вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыСпорт 13 июля, 12:34
Центральная пригородная пассажирская компания за 6 месяцев перевезла 280 млн человекТранспорт 13 июля, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняется по семи эпизодам преступлений. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении обвиняемому срока ареста.
"Сейчас у Максименко семь эпизодов (взятки)", - сказал прокурор, отвечая на вопрос судьи.
Максименко был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").