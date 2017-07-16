СК проводит проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в Бирюлево

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна квартиры на восьмом этаже на юге Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Она добавила, что тело мальчика было обнаружено у жилого дома по улице Бирюлевская с травмами, характерными для падения с большой высоты.
"По предварительным данным, ребенок мог самостоятельно забраться на подоконник открытого окна и выпасть из оконного проема с высоты восьмого этажа. В момент происшествия мальчик находился один в комнате без присмотра взрослых, а мать ребенка находилась на лечении в больнице", - сообщила Иванова.
Следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.