Аттракцион, оператор которого погиб в Рязани, был исправен

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ТАСС, 17 июля. Аттракцион, оператор которого погиб, был в исправном состоянии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Рязанской области.
Ранее сообщалось, что днем 16 июля в развлекательном комплексе одного из рязанских торговых центров во время работы оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить аттракцион. Находившиеся в это время на аттракционе дети не пострадали.
"По предварительным данным, следователи не обнаружили сбоев в работе механизма аттракциона. По имеющейся информации, погибший оператор работал на аттракционе всего несколько дней. Он решил что аттракцион завершил свою работу и решил закрепить механизм в упор, однако аттракцион продолжил работу. Сотрудник получил травмы головы несовместимые с жизнью", - сказали в пресс-службе.
В СК отметили, что дети, находившиеся в тот момент на аттракционе, не пострадали. "Следователи изучили видео с камер видеонаблюдения - паники не было", - уточнили в пресс-службе. По данному факту продолжается доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего.