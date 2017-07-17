Пожар в здании управы района Выхино-Жулебино потушен

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пожар в здании управы района Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

По данным главка, возгорание на площади 10 кв. метров произошло из-за короткого замыкания. "Произошло короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием в помещении серверной на 2-м этаже двухэтажного здания управы района Выхино-Жулебино на Рязанском проспекте, дом 64, корпус 2. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - отметили в ГУ МЧС.

Из здания были выведены 30 человек, после проветривания помещений все сотрудники вернулись на рабочие места.