Суд в Москве огласит решение о продлении ареста экс-директору "Гоголь-центра"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник огласит решение по ходатайству следствия о продлении ареста экс-директору "Гоголь-центра" и бывшему генеральному продюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении государственных средств.

Решение о продлении меры пресечения бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и бывшему гендиректору студии Юрию Итину также огласят 18 июля в 11:00 мск.

В ходе суда в понедельник защита Малобродского просила отпустить его под домашний арест или залог в размере 2,5 млн рублей.

В настоящее время Малобродский содержится по арестом в СИЗО №1 ("Матросская тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств, свою вину он не признает. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Шестого июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.

По версии следствия, лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. В результате чего по данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.