Защита экс-директора "Гоголь-центра" просит отпустить его под залог в 2,5 млн рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Защита бывшего директора "Гоголь-центра" и бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении государственных средств, просит отпустить его под залог в размере 2,5 млн рублей. Об этом в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ему срока ареста, заявила его адвокат Ксения Карпинская.

"Просим отпустить моего подзащитного под залог в размере 2,5 млн рублей", - сказала она, добавив, что в случае нарушения условий залога деньги будут изъяты в пользу государства.

По версии следствия, лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был, в результате чего по данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.