Два человека пострадали при обрушении на нефтяной шахте в Коми

СЫКТЫВКАР, 20 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Два человека пострадали в результате обрушения породы в шахте №3 "Яреганефть" производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми" в Ухте (Коми). Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

"На аварийном участке находилось пять человек, под завал попало двое. В 12:08 мск двое пострадавших доставлены на поверхность, переданы медицинским работникам. Характер их травм уточняется. Трое вышли самостоятельно", - уточнили в ГУ МЧС по региону.

Всего в шахте находилось 111 человек.

Как сообщил ТАСС руководитель администрации города Ухты Магомед Османов, пострадавшие находятся в Ухтинской городской больнице, проходят обследование, их состояние удовлетворительное.

"Двое пострадавших сейчас находятся в Ухтинской городской больнице, у одного перелом голени, у второго - подозрение на травму позвоночника. Состояние обоих удовлетворительное, проходят полноценное обследование для дальнейшего лечения", - сказал он.

По данным Османова, на аварийном участке находились пять человек, двое попали под завал, трое не пострадали и вышли самостоятельно. Шахта продолжает работать в штатном режиме. Причины происшествия уточняются.

На месте работают подразделения отделения противофонтанной службы, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона, экстренные оперативные службы города.