На Камчатке полицейские застрелили медведя на территории сельской больницы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Полицейские в селе Мильково Мильковского района Камчатки вынуждены были применить огнестрельное оружие для того, чтобы обезвредить медведя, угрожавшего местным жителям. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.
"В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно. В соответствии с законодательством, животное было обезврежено. Пострадавших среди граждан нет", - говорится в сообщении.
Это не первый случай отстрела медведей в черте населенных пунктов на Камчатке. Ранее ТАСС сообщал, что в середине июля охотоведам пришлось убить двух хищников, разгуливающих по Петропавловску-Камчатскому. Всего с начала этого года в разных городах и поселках края отстреляно уже более 20 медведей, представлявших опасность для людей и проявлявших агрессию.
По данным агентства лесного хозяйства Камчатки, на полуострове обитает до 21 тыс. особей медведей.