На шахте в Кузбассе прокладывают трубы для дегазации аварийного участка

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Работы на аварийном участке шахты "Анжерская-Южная", где ведется поиск одного рабочего после внезапного выброса угля и газа, осложняются обрушением породы, для проведения работ привлечены дополнительные силы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"К работе на шахте привлечены кроме кемеровского отделения горноспасателей также горноспасатели из Ленинск-Кузнецка. Поисково-спасательная операция осложняется тем, что на участке, где ведется поиск, произошло обрушение. Сейчас прокладываются вентиляционные трубы для дегазации, после чего горноспасатели приступят к разбору завала", - сказала собеседница агентства.

По оперативным данным, длина участка, на котором произошел внезапный выброс угля и газа, составляет 180 метров, горноспасатели прошли 165 метров.

Вечером 24 июля в шахте произошел внезапный выброс угля и газа. На момент происшествия под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. По факту аварии СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Работа шахты приостановлена.

О шахте

Шахту "Анжерская-Южная" ввели в строй в 2005 году. В 2013 году последовали иски о невыплате долгов контрагентам, было заведено дело о банкротстве, но оно было закрыто в 2014 году. После прихода нового инвестора - банка "Российский кредит" - в сентябре 2014 года шахта возобновила работу. На это потребовалось 2 млрд рублей.

Летом 2015 года у банка отозвали лицензию, в ноябре того же года шахта остановила добычу, в начале 2016 года начались подготовительные работы в новой лаве. Из-за долгов в феврале 2016 года суд ввел конкурсное производство. Требования к шахте составляют около 5 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС, в январе 2016 года было зарегистрировано новое юридическое лицо - ООО "Блок №3 шахта "Анжерская-Южная" с адресом регистрации на территории шахты "Анжерская-Южная". В числе одного из учредителей компании значится Константин Крушинский, который также является учредителем и директором "Центральной обогатительной фабрики "Анжерская" и других компаний.