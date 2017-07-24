Два шахтера оказались под завалами при выбросе горной породы в шахте в Кузбассе

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выброс горной породы произошел на шахте в Кузбассе. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под завалами, по предварительным данным, находятся двое шахтеров.
ЧП произошло в населенном пункте Арсентьевка в шахта "Анжерская-Южная". "На поверхность, по предварительным данным, выведены 79 человек, нет связи с двумя горнорабочими, которые, возможно, находятся под завалами", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на официальном сайте шахты, "Анжерская- Южная" начала строиться в 1989 году для замены закрывающихся шахт Анжеро-Судженска в Кемеровской области, но из-за прекращения финансирования строительство было остановлено. В 2003 году собственник предприятия ОАО "Кузбассуголь" продал недостроенное предприятие в виде ООО "Опытно-экспериментальный участок Блок № 2 шахта "Анжерская- Южная" акционерам Липецкого металлургического завода "Свободный Сокол". Добыча угля началась во втором полугодии 2004 года и составила 125 тыс. тонн. Максимальная добыча за данный период составила в 2012 году 966 тыс. тонн угля.