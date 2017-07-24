Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два шахтера оказались под завалами при выбросе горной породы в шахте в Кузбассе

Происшествия
24 июля, 20:13 дата обновления: 24 июля, 20:24 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

ЧП произошло в населенном пункте Арсентьевка в шахта "Анжевская Южная"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выброс горной породы произошел на шахте в Кузбассе. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под завалами, по предварительным данным, находятся двое шахтеров.

ЧП произошло в населенном пункте Арсентьевка в шахта "Анжерская-Южная". "На поверхность, по предварительным данным, выведены 79 человек, нет связи с двумя горнорабочими, которые, возможно, находятся под завалами", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте шахты, "Анжерская- Южная" начала строиться в 1989 году для замены закрывающихся шахт Анжеро-Судженска в Кемеровской области, но из-за прекращения финансирования строительство было остановлено. В 2003 году собственник предприятия ОАО "Кузбассуголь" продал недостроенное предприятие в виде ООО "Опытно-экспериментальный участок Блок № 2 шахта "Анжерская- Южная" акционерам Липецкого металлургического завода "Свободный Сокол". Добыча угля началась во втором полугодии 2004 года и составила 125 тыс. тонн. Максимальная добыча за данный период составила в 2012 году 966 тыс. тонн угля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
2
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
3
Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
6
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
7
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама