Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции разыскивают одного из участников ДТП на Волоколамском шоссе, который самовольно покинул место происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Один из участников ДТП самовольно покинул место дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД добавили, что движение автотранспорта в сторону центра на Волоколамском шоссе полностью перекрыто.

"Движение автотранспорта в сторону центра перекрыто. В настоящее время работает только одна полоса движения в сторону области", - отметил собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

По данным ГУ МЧС, во вторник утром на Волоколамском шоссе около дома 26 произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии одна из машин загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы.