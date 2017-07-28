Граждан РФ среди пострадавших в результате инцидента в Барселоне нет

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ТАСС, 28 июля. Граждан России среди пострадавших в результате происшедшей в пятницу аварии поезда в Барселоне нет. Соответствующая информация опубликована на странице посольства РФ в Twitter.
По имеющимся у Посольства данным, погибших и раненых российских граждан среди пострадавших при аварийной остановке поезда в Барселоне нет pic.twitter.com/m2T0cvgMgo— Посольство в Испании (@EmbajadaRusaRu) 28 July 2017
Как ранее проинформировало правительство Каталонии, в результате аварии пассажирского состава на барселонском вокзале травмы получили по меньшей мере 48 человек. 18 из них потребовалась госпитализация. Согласно предварительным сведениям, погибших нет.
По данным газеты El Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.