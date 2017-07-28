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Граждан РФ среди пострадавших в результате инцидента в Барселоне нет

Происшествия
28 июля, 12:54 UTC+3 ТАСС

Правительство Каталонии ранее сообщило об аварии пассажирского поезда на барселонском вокзале, в результате чего травмы получили по меньшей мере 48 человек

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ТАСС, 28 июля. Граждан России среди пострадавших в результате происшедшей в пятницу аварии поезда в Барселоне нет. Соответствующая информация опубликована на странице посольства РФ в Twitter.

Как ранее проинформировало правительство Каталонии, в результате аварии пассажирского состава на барселонском вокзале травмы получили по меньшей мере 48 человек. 18 из них потребовалась госпитализация. Согласно предварительным сведениям, погибших нет.

По данным газеты El Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.

ТАСС/Reuters

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