Полиция Вашингтона опровергла публикацию BuzzFeed об убийстве Лесина

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Управление полиции столицы США категорически опровергло распространенные изданием BuzzFeed утверждения о том, что смерть бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в Вашингтоне в ноябре 2015 года не являлась несчастным случаем.

Выводы не изменились

"Я не уверена, откуда BuzzFeed черпает информацию, поскольку управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что его [Лесина] смерть представляла собой убийство", - заявила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель управления полиции американской столицы Рэчел Рид.

Она отметила, что руководство вашингтонского управления полиции в свете нынешней публикации вновь обсуждало обстоятельства смерти Лесина с работавшими по этому делу следователями. Выводы о причинах смерти экс-министра не изменились, подчеркнула Рид. "После дополнительных контактов с нашей командой, занимающейся расследованиями убийств, мы можем сказать, что у нас нет свидетельств, указывающих на то, что эта смерть объяснялась "грязной игрой", - сказала представитель полиции Вашингтона.

"Однако мы, разумеется, вновь откроем расследование, если будут вскрыты дополнительные свидетельства", - добавила Рид.

Инсинуации BuzzFeed

По версии сетевого ресурса BuzzFeed, два сотрудника ФБР, имена которых не приводятся, сообщили ему, что Лесин якобы был убит. Согласно публикации BuzzFeed, такого же мнения придерживается некий сотрудник разведки США, личность которого тоже не раскрывается. Указанные лица, как признает сетевой ресурс, не участвовали в расследовании в связи со смертью Лесина, но будто бы опираются на мнение своих коллег, знакомых с разбирательством.

Как утверждает BuzzFeed, номер отеля, в котором был найден Лесин, был оплачен Министерством юстиции США. Указанное ведомство якобы пригласило бывшего министра для беседы, так как рассчитывало получить от него информацию о российских СМИ, в том числе о телеканале RT.

В публикации приводятся не подкрепленные доказательствами утверждения о том, что к смерти Лесина может быть причастна российская сторона. По версии BuzzFeed, следователи в США якобы решили не придавать эту информацию огласке. Сетевой ресурс признает, что приведенные в его публикации утверждения не подтвердило ни одно из причастных к расследованию ведомств.

В октябре 2016 года офис прокурора федерального округа Колумбия, расположенный в Вашингтоне, опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Расследование по этому делу завершено.

В заявлении отмечалось, что по итогам расследования, продолжавшегося почти год, "главный судмедэксперт округа Колумбия изменил формулировку относительно причины кончины Лесина с "не установлена" на "несчастный случай", второстепенной причиной смерти стало сильное отравление алкоголем". Следователи выяснили, что Лесин вошел в номер отеля The Dupont Circle в центре американской столицы в 10:48 утра по местному времени 4 ноября 2015 после того, как в течение нескольких дней употреблял алкоголь. При этом "телесные повреждения, которые привели к его смерти, он получил в то время, когда находился в номере один". Он был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года.