Источник: на складе авиационных ракет в Комсомольске-на-Амуре прозвучали три взрыва

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ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Три взрыва, предположительно, ракет, прозвучали на месте пожара на военном складе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города, который был на месте происшествия.
"Пожар на военных складах авиаполка, дислоцированного под Комсомольском, начался около 22:30 (15:30 мск). Еще до приезда военных и полиции прозвучали три взрыва авиационных ракет. Всего на складе, где случился пожар, хранилось около 100 ракет", - сказал собеседник агентства.
Сейчас пожар на складе полностью локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.
"Угрозы его распространения на соседние обвалованные железобетонные хранилища нет", - добавили в пресс-службе. Пожарные расчеты воинской части и МЧС региона приступили к проливке источника задымления, пояснили в пресс-службе.