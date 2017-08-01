Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Петербурга оставил депутата Максима Резника под арестом за неповиновение полиции

Происшествия
1 августа, 16:54 дата обновления: 1 августа, 17:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, августа. /ТАСС

Защита просила во вторник освободить депутата от ответственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд во вторник оставил в силе наказание в виде административного ареста на 10 суток депутату Заксобрания города Максиму Резнику за неповиновение полиции во время несанкционированного митинга 12 июня на Марсовом поле, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Дзержинского районного суда в отношении Резника оставить без изменений", - сказала судья.

Защита просила во вторник освободить депутата от ответственности. "По моему мнению, вина Резника не доказана, прошу постановление районного суда отменить, производство по делу прекратить, а Резника - освободить", - сказал адвокат Борис Грузд, представляющий его интересы. Он добавил, что, по мнению защиты, основания, по которым вынес постановление районный суд, не были доказаны надлежащим образом.

На прошлой неделе Дзержинский районный суд Петербурга назначил Резнику 10 суток административного ареста за неповиновение полиции во время несанкционированной акции и оштрафовал его на 11 тыс. рублей. Сразу после заседания суда полиция доставила парламентария в спецприемник.

Отделение Партии роста, которую Резник представляет в городском парламенте, утверждает, что Резник "не был организатором митинга 12 июня, не призывал сторонников к участию в нем, а исполнял там свои обязанности, осуществляя депутатский контроль над тем, насколько профессионально и корректно правоохранительные органы осуществляют работу по отношению к участникам акции".

По данным МВД, в несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 были задержаны. В июне суды города рассмотрели более 300 жалоб, поданных участниками несогласованного митинга, большинство из них были оставлены без удовлетворения. Из 310 апелляционных жалоб (из них 179 - на административные штрафы, 130 - на административные аресты) 288 было оставлено без удовлетворения. В отношении двух участников митинга возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
2
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
3
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
6
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
7
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама