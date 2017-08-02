Суд на Урале признал законным возбуждение дела о взятке против экс-губернатора Юревича

ТАСС, 2 августа. Свердловский областной суд признал законным возбуждение уголовного дела о взяточничестве на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"Сегодня Свердловский областной суд признал законным и обоснованным постановление следователя СК о возбуждении в отношении Михаила Юревича уголовного дела (по ч. 6 ст. 290 "Получение взятки" УК России - прим. ТАСС), - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что постановление следователя СК защита Юревича обжаловала в Свердловский областной суд в апелляционном порядке. Апелляция была подана на вынесенное ранее постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Защита Юревича обжаловала постановление следователя СК в Ленинский районный суд Екатеринбурга, а затем постановление суда первой инстанции в Свердловский областной суд, так как следствие по уголовным делам Юревича ведет 4-е следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК.

Суд частично снял арест с банковских счетов экс-губернатора

Свердловский областной суд также частично снял наложенный судом первой инстанции арест на деньги, размещенные на банковских счетах Юревича.

Речь идет о рассмотрении жалобы защиты Михаила Юревича на постановление Ленинского районного суда города Екатеринбурга о наложении ареста на имущество обвиняемого в виде денежных средств, которые размещены на трех счетах в различных банках. Это постановление претерпело изменения, отметили в Свердловском облсуде.

"Если суд первой инстанции наложил арест на денежные средства на счетах целиком, то Свердловский областной суд установил запрет на распоряжение конкретной суммой на счетах, открыв доступ к другим денежным средствам с учетом принципа соразмерности. Суммы не называются, так как это конфиденциальная информация", - сказала собеседница агентства.

Уголовные дела

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Кроме того, в следствии сообщили о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из- за нарушений при подаче документов).