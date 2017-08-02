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Мособлсуд рассчитывает на усиление конвоя подсудимых по делу банды GTA

Происшествия
2 августа, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Суд не может влиять на то, как конвоируются на заседания подсудимые, сказала пресс-секретарь Наталья Осипова

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ТАСС, 2 августа. Мособлсуд рассчитывает на усиление конвоя по делу участников банды GTA после инцидента с захватом конвоиров и стрельбы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

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"Суд не может влиять на то, как конвоируются подсудимые на заседания. Это прерогатива охранно-конвойной службы полиции. Но мы рассчитываем, что после вчерашнего инцидента там сделают соответствующие выводы и конвой будет усилен", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что меры безопасности в суде не усилены, досмотр посетителей проходит в штатном режиме. "Судебные приставы вчера сработали великолепно, к ним вопросов нет. Сейчас мы не видим пока необходимости усиливать меры безопасности в суде. Что будет восьмого числа (8 августа состоится очередное заседание по делу банды - прим. ТАСС) я сказать не могу, но заседание точно состоится и будет открытым для желающих на нем присутствовать", - сказала она.

По словам Осиповой, избежать трагедии 1 августа в ходе стрельбы удалось только благодаря тому, что нападавшие вышли из лифта именно на третьем этаже, где к тому времени завершилось заседание по рассмотрению присяжными другого громкого дела в отношении экс-главы администрации Миасса Виктора Ардабьевского и восьмерых его соучастников. Подсудимые обвиняются в нескольких десятках эпизодов бандитизма и убийствах и доставляются в суд, по словам Осиповой, спецконвоем.

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"Дело банды GTA рассматривается на четвертом этаже в суде, а дело Ардабьевского - на третьем. Так получилось, что оба заседания завершились вчера в 13:00 мск и так как девять подсудимых банды GTA в лифт физически не уместились, то два конвоира (женщина и мужчина) взяли пятерых человек и зашли с ними в лифт, чтобы доставить в подвальное помещение, где находятся конвойные комнаты. Отмечу, что лифты для перевозки подсудимых отдельные и не имеют отношения к пассажирским лифтам в здании суда. В лифте на уровне третьего этажа подсудимые напали на конвоиров, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания № 312, где еще находились сотрудники Росгвардии, осуществлявшие оперативное сопровождение подсудимых по делу Ардабьевского, бойцы перегородили преступникам путь, после чего те открыли стрельбу", - рассказала пресс-секретарь.

В результате перестрелки были ликвидированы на месте трое нападавших - Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний был родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды GTA Убайдуллы Субханова. Еще двое бандитов - Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов - находятся в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц. Также в ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо и госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

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