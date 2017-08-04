Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил Пучкову возглавить комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте "Мир"

Происшествия
4 августа, 16:58 дата обновления: 4 августа, 17:08 UTC+3

Глава МЧС уже вылетел на место ЧП

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Смотрите также

Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий

"В связи с аварией на шахте в городе Мирный президент дал поручение главе МЧС вылететь на место происшествия и возглавить комиссию по спасению людей и ликвидации последствий ЧС", - сказали в пресс-службе.

Глава МЧС уже вылетел в город Мирный для координации работы на месте аварии.

Спасательная операция на руднике "Мир" в Якутии продолжается, ведутся поиски девяти человек, сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. На момент аварии в шахте находились 142 человека. К настоящему моменту на поверхность подняты 133 человека, их жизням ничего не угрожает.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Испытательный срок Навальному по делу "Ив Роше" продлен на один год
2
Карта под контролем: способы защиты денег на банковском счете
3
Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за Siemens
4
Авария на руднике "Мир": судьба девяти горняков остается неизвестной
5
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
6
Fox: КНДР через полгода может создать мощную водородную бомбу
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама