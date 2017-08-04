Путин поручил Пучкову возглавить комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте "Мир"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с аварией на шахте в городе Мирный президент дал поручение главе МЧС вылететь на место происшествия и возглавить комиссию по спасению людей и ликвидации последствий ЧС", - сказали в пресс-службе.

Глава МЧС уже вылетел в город Мирный для координации работы на месте аварии.

Спасательная операция на руднике "Мир" в Якутии продолжается, ведутся поиски девяти человек, сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. На момент аварии в шахте находились 142 человека. К настоящему моменту на поверхность подняты 133 человека, их жизням ничего не угрожает.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.