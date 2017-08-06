Бастрыкин поручил взять на контроль дело о травме врачом новорожденной на Урале

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование уголовного дела о причинении травм новорожденному ребенку патронажным врачом в Свердловской области.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, "5 августа в ряде СМИ размещены публикации о причинении травм новорожденному ребенку патронажным врачом". Согласно публикациям, во время визита на дом врач неверно произвела манипуляции с новорожденной девочкой, в результате ребенок ударился о бортик пеленального столика. В больнице девочке поставили диагноз: "тупая травма головы, рассечение лобной области".
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе следствия изымается медицинская документация, назначена судмед экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка. Допрашиваются медработники, в ближайшее время будут допрошены родители.
По поручению председателя СК расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СК.