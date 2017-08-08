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Во Франции накажут вандалов, осквернивших памятник жертвам концлагерей

Происшествия
8 августа, 16:14 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, августа. /ТАСС

Ранее стало известно, что злоумышленники повалили и разбили стеллу в Лионе, а также сбили с нее табличку с именами погибших

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ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Вандалы, осквернившие памятник жертвам фашистских концлагерей в городе Лион, понесут наказание. Об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон со всей твердостью осуждает осквернение стелы, установленной в память о 44 еврейских детях и семи взрослых, которые были депортированы после облавы в Изьё", - заявили в канцелярии главы республики.

В Елисейском дворце назвали произошедшее "возмутительным и трусливым актом, который не останется безнаказанным". "Те, кто это совершил, будут найдены и привлечены к ответственности", - заверили в канцелярии президента.

В понедельник стало известно, что стела, возведенная в память о жителях Изьё, была осквернена. В этом французском городе в результате облавы в 1944 году несколько десятков детей, а также взрослые были отправлены в тюрьму, а затем в "Дранси" - транзитный пункт для отправки в лагеря смерти, существовавший во Франции в 1941-1944 годах.

Памятная стела находится в городском парке, в котором расположен Центр истории Движения Сопротивления и депортации. Его экспозиция рассказывает о событиях Второй мировой войны в Лионе, на территории Франции и во всем мире.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Вторая мировая война
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Франция
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