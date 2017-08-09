В Косове задержаны шесть граждан России и пять сербов

БЕЛГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова задержала во вторник шесть граждан России и пять граждан Сербии за пересечение границы автономного края в неположенном месте. Об этом сообщила в среду сербская национальная телерадиокомпания РТС со ссылкой на косовскую полицию.

Утверждается, что 11 человек были взяты под стражу во вторник около 13:00 по местному времени (14:00 мск) в селах Секирача и Медреговац на административной границе с косовской стороны. Задержанные передвигались на двух автомобилях с сербскими номерами. По данным правоохранительных органов, все они были доставлены для допроса в ближайший полицейский участок.

Об инциденте были уведомлены Адвокатская палата Косова и расположенная в Приштине канцелярия посольства РФ в Сербии, передает РТС.