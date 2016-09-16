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Задержанных в Косове журналистов оштрафуют и депортируют

Международная панорама
16 сентября, 12:11 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
По мнению известного сербского адвоката Горана Петрониевича, журналистам не грозит тюремное заключение, поскольку такое решение вылилось бы в скандал
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БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Журналистов Оксану Сазонову и Сергея Белоуса, задержанных в четверг в самопровозглашенной республике Косово, скорее всего, ожидают штраф и депортация. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС известный сербский адвокат Горан Петрониевич. Он является соучредителем белградского Медиацентра имени Ногина и Куринного "Руски Експрес" ("Русский экспресс"), с которым сотрудничали россиянка Сазонова и украинец Белоус.

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По словам Петрониевича, "журналисты сегодня должны предстать перед судьей в Приштине по обвинению в незаконном пересечении границы". Самопровозглашенная республика ввела визы для граждан РФ, однако въехать на территорию Косова с сербской стороны в объезд официальных КПП на административной границе не составляет большой проблемы.

Как отметил адвокат, возможны два варианта развития событий: "Первый - суд в Приштине назначит им штраф и депортацию до административной границы с Сербией", - сказал он, добавив, что это представляется ему наиболее вероятным. Второй вариант - тюремное заключение, но, как подчеркнул Петрониевич, это маловероятно. "Практически нет шансов, это был бы скандал", - считает он.

Как ранее рассказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС Звонко Михайлович - этнический серб, проживающий в Косово, который возил журналистов по самопровозглашенной республике, они проводили съемки православных храмов и брали интервью у местных жителей.

"В четверг в городе Велика Хоча к нам подошли полицейские и попросили их предъявить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и три часа держали там, а потом повезли в Приштину", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, репортеры ехали в полицейской машине, а ему было сказано следовать за ними на своей. В Приштине Михайловичу вернули паспорт, а журналистов отвезли в одно из отделений полиции, проинформировав водителя о том, что собираются их депортировать до административного перехода с Сербией. Однако когда именно это произойдет, не уточнили, рассказал он. Михайлович добавил, что телефоны репортеров отключены, связаться с ними нет возможности.

Сазонова является также главным редактором портала NewsFront в Сербии.

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