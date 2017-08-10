По факту пожара в незарегистрированном детском лагере в Крыму возбуждено уголовное дело

Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высотуСпорт 10 августа, 22:48
Футболист "Краснодара" Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с "Ахматом"Спорт 10 августа, 22:44
Трамп заявил, что его слова об ответе КНДР "огнем и яростью" были недостаточно жесткимиМеждународная панорама 10 августа, 21:57
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 10 августа, 21:55
Брюсов: Дагестан имеет все шансы на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 годаСпорт 10 августа, 21:43
Marca: "Спартак" согласовал с "Валенсией" переход футболиста ГараяСпорт 10 августа, 21:27
Гол Манджукича в финале Лиги чемпионов претендует на звание лучшего мяча в сезонеСпорт 10 августа, 21:16
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДРМеждународная панорама 10 августа, 21:09
Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина БиволаСпорт 10 августа, 21:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили в четверг уголовное дело по факту пожара на территории незарегистрированного детского лагеря в Крыму, где отдыхали около 50 детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.
Пожар произошел во вторник, 8 августа, в кемпинге ялтинского поселка Форос, площадь возгорания составила 360 кв. м, никто не пострадал. По данным регионального главка МЧС, огнем на территории кемпинга были охвачены два двухэтажных строения и одно одноэтажное.
Как позже выяснилось, здесь действовал незарегистрированный детский лагерь. На момент возникновения пожара в кемпинге находились 49 детей в возрасте от 9 до 16 лет и десять взрослых.
"По данным следствия, в Форосе был организован лагерь, в котором оказывались не отвечающие установленным требованиям безопасности услуги по проживанию и питанию несовершеннолетних детей и сопровождающих их лиц", - сообщают в региональном следственном управлении СК РФ.
Прокуратура Ялты также проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации отдыха в кемпинге.