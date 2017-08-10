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По факту пожара в незарегистрированном детском лагере в Крыму возбуждено уголовное дело

Происшествия
10 августа, 22:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, августа. /ТАСС

Пожар произошел во вторник, 8 августа, в кемпинге ялтинского поселка Форос, площадь возгорания составила 360 кв. м

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили в четверг уголовное дело по факту пожара на территории незарегистрированного детского лагеря в Крыму, где отдыхали около 50 детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Пожар произошел во вторник, 8 августа, в кемпинге ялтинского поселка Форос, площадь возгорания составила 360 кв. м, никто не пострадал. По данным регионального главка МЧС, огнем на территории кемпинга были охвачены два двухэтажных строения и одно одноэтажное.

Как позже выяснилось, здесь действовал незарегистрированный детский лагерь. На момент возникновения пожара в кемпинге находились 49 детей в возрасте от 9 до 16 лет и десять взрослых.

"По данным следствия, в Форосе был организован лагерь, в котором оказывались не отвечающие установленным требованиям безопасности услуги по проживанию и питанию несовершеннолетних детей и сопровождающих их лиц", - сообщают в региональном следственном управлении СК РФ.

Прокуратура Ялты также проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации отдыха в кемпинге.

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