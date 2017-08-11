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Прокуратура начала проверку по факту возгорания на нефтяной скважине в ХМАО

Происшествия
11 августа, 9:12 UTC+3 ТАСС

В результате инцидента восемь человек получили травмы

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ТАСС, 11 августа. Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту возгорания на объекте АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", при котором пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"10 августа 2017 года произошло возгорание на площадке № 50, расположенной на территории нефтепромысла Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти"), в результате которого восемь работников получили травмы. В связи с происшествием, прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил прокурору Нижневартовского района выехать на место происшествия и организовать проверку по данному факту", - отметили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, будет проведено выяснение причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации. "Поручено проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, площадь возгорания - 800 кв. метров. В настоящее время на месте ЧП работают противофонтанные и пожарные службы, ситуацию на площадке и работы по ликвидации последствий возгорания контролирует оперативно созданный штаб. Восемь человек с ожогами госпитализированы в больницу города Радужный.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.

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