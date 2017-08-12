CBS: в США к разгону демонстраций в Шарлотсвилле привлекли Нацгвардию

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Власти штата Вирджиния привлекли военнослужащих Национальной гвардии к разгону демонстраций в городе Шарлотсвилл, переросших в ожесточенные столкновения между ультраправыми активистами и теми, кто выступает против их действий. Об этом сообщает в субботу телеканал CBS, который ведет трансляцию с места событий.

По его данным, на месте в настоящее время действуют отряды местной полиции и Нацгвардии, которые пытаются оттеснить участников манифестаций от сада Эмансипации в центре города, где была запланирована акция "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы).

По сведениям телеканала, сотни ультраправых активистов, включая членов расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистов, участвуют в стычках с теми, кто выступают против их действий и манифестаций.

По данным телекомпании Fox News, в выступлениях радикалов принимают участие 6 тыс. человек.

Как сообщила полиция штата, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу для разгона демонстраций. Производятся аресты тех, кто не подчиняется приказам представителей власти.

"Производятся аресты после объявления незаконного собрания в Парке эмансипации в Шарлотсвилле", - говорится на странице правоохранительных органов в Twitter.

Arrests are being made following declaration of unlawful assembly at Emancipation Park in Charlottesville. #cvilleaug12 pic.twitter.com/6XAn1hYLAS — VA State Police (@VSPPIO) 12 August 2017

Губернатор штата Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение.

"Губернатор Маколифф объявляет чрезвычайное положение, чтобы привлечь помощь [на уровне] штата для ответа на насилие в ходе акции ультраправых в Шарлотсвилле", - сообщил Маколифф на своей странице в Twitter.

Governor McAuliffe Statement on Emergency Declaration in Response to Violence in Charlottesville https://t.co/1ec5Ct2xGi — Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 12 August 2017

В июле текущего года в Шарлотсвилле уже состоялась акция против сноса памятника Эдварду Ли. В конце митинга тогда завязалась потасовка между представителями Ку-клукс-клана и их оппонентами. В отношении дебоширов был несколько раз применен перцовый газ. В итоге 23 человека были арестованы, еще трое доставлены в больницу.

В прошлом году городской совет Шарлотсвилла принял решение переименовать парк имени генерала Ли в сад Эмансипации, а памятник полководцу выставить на торги. Многие протестующие посчитали себя оскорбленными таким решением, так как под знаменами генерала в прошлом сражались их предки. Штат Вирджиния в Гражданской войне 1861-1865 годы поддержал конфедерацию южных рабовладельческих штатов, что привело к его расколу и образованию Западной Вирджинии, примкнувшей к Северу.