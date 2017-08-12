Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CBS: в США к разгону демонстраций в Шарлотсвилле привлекли Нацгвардию

Происшествия
12 августа, 20:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС

В городе из-за столкновений объявлено чрезвычайное положение

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Steve Helber

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Власти штата Вирджиния привлекли военнослужащих Национальной гвардии к разгону демонстраций в городе Шарлотсвилл, переросших в ожесточенные столкновения между ультраправыми активистами и теми, кто выступает против их действий. Об этом сообщает в субботу телеканал CBS, который ведет трансляцию с места событий.

По его данным, на месте в настоящее время действуют отряды местной полиции и Нацгвардии, которые пытаются оттеснить участников манифестаций от сада Эмансипации в центре города, где была запланирована акция "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы).

По сведениям телеканала, сотни ультраправых активистов, включая членов расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистов, участвуют в стычках с теми, кто выступают против их действий и манифестаций.

По данным телекомпании Fox News, в выступлениях радикалов принимают участие 6 тыс. человек.

Как сообщила полиция штата, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу для разгона демонстраций. Производятся аресты тех, кто не подчиняется приказам представителей власти.

"Производятся аресты после объявления незаконного собрания в Парке эмансипации в Шарлотсвилле", - говорится на странице правоохранительных органов в Twitter.

Губернатор штата Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение.

"Губернатор Маколифф объявляет чрезвычайное положение, чтобы привлечь помощь [на уровне] штата для ответа на насилие в ходе акции ультраправых в Шарлотсвилле", - сообщил Маколифф на своей странице в Twitter.

В июле текущего года в Шарлотсвилле уже состоялась акция против сноса памятника Эдварду Ли. В конце митинга тогда завязалась потасовка между представителями Ку-клукс-клана и их оппонентами. В отношении дебоширов был несколько раз применен перцовый газ. В итоге 23 человека были арестованы, еще трое доставлены в больницу.

В прошлом году городской совет Шарлотсвилла принял решение переименовать парк имени генерала Ли в сад Эмансипации, а памятник полководцу выставить на торги. Многие протестующие посчитали себя оскорбленными таким решением, так как под знаменами генерала в прошлом сражались их предки. Штат Вирджиния в Гражданской войне 1861-1865 годы поддержал конфедерацию южных рабовладельческих штатов, что привело к его расколу и образованию Западной Вирджинии, примкнувшей к Северу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
3
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
4
В России начнут готовить военных летчиц
5
Больше 250 фур скопилось на российско-литовской границе в Калининградской области
6
В центре Ростова-на-Дону потушен крупный пожар
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама