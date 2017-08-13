Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Городской совет Шарлотсвилла дал шефу полиции полномочия объявлять комендантский час

Происшествия
13 августа, 4:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, августа. /ТАСС

Данное решение было принято из предосторожности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Городской совет Шарлотсвилла (штат Вирджиния) наделил шефа полиции Эла Томаса полномочиями объявлять при необходимости комендантский час на территории города. О таком решении сообщил мэр города Майк Сингер.

"Решение совета наделить шефа Томаса полномочиями объявлять комендантский час при необходимости было принято из предосторожности", - сказал Сингер. "Мы сделали это, имея полную уверенность в том, что Томас и правоохранительные органы региона могут принять окончательное решение", - добавил он.

В Шарлотсвилле рано утром в субботу вспыхнули ожесточенные столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы) в саду Эмансипации в центре города. Акцию запланировали на 12:00 (19:00 мск), но отменили из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.

Позднее неизвестный на большой скорости въехал в толпу людей, а через несколько мгновений покинул место происшествия задним ходом. Как сообщил ранее портал BuzzFeed, предполагаемый виновник происшествия был задержан полицией.

В результате столкновений и инцидента с автомобилем в общей сложности пострадали 34 человека, погибла 32-летняя женщина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Трамп заподозрил ключевого помощника в раскрытии секретных данных журналистам
2
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
3
WSJ: уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
4
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
5
Трамп поручит проверить, не наносит ли торговая политика Китая вред США
6
Банк "Югра" получил от акционеров более 28 млрд руб.
7
Умер народный артист России Виктор Смирнов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама