Городской совет Шарлотсвилла дал шефу полиции полномочия объявлять комендантский час

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ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Городской совет Шарлотсвилла (штат Вирджиния) наделил шефа полиции Эла Томаса полномочиями объявлять при необходимости комендантский час на территории города. О таком решении сообщил мэр города Майк Сингер.
"Решение совета наделить шефа Томаса полномочиями объявлять комендантский час при необходимости было принято из предосторожности", - сказал Сингер. "Мы сделали это, имея полную уверенность в том, что Томас и правоохранительные органы региона могут принять окончательное решение", - добавил он.
В Шарлотсвилле рано утром в субботу вспыхнули ожесточенные столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы) в саду Эмансипации в центре города. Акцию запланировали на 12:00 (19:00 мск), но отменили из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.
Позднее неизвестный на большой скорости въехал в толпу людей, а через несколько мгновений покинул место происшествия задним ходом. Как сообщил ранее портал BuzzFeed, предполагаемый виновник происшествия был задержан полицией.
В результате столкновений и инцидента с автомобилем в общей сложности пострадали 34 человека, погибла 32-летняя женщина.