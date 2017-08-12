В Шарлотсвилле столкнулись три автомобиля

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в центре Шарлотсвилла (штат Вирджиния), в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщила в субботу полиция города.
Ранее агентство AP назвало инцидент наездом одного из автомобилей на толпу протестующих.
"Полиция Шарлотсвилла и полиция штата Вирджиния находятся на месте столкновения трех автомашин на пересечении Уотер-стрит и 4-й улицы в центре города. Сообщается о несколько пострадавших. Людям следует разойтись, чтобы дать доступ сотрудникам скорой помощи к месту происшествия", - говорится в заявлении, размещенном на странице городской полиции в Twitter.
Please avoid area of Water & 4th streets to allow medics access to the crash scene. More info will be released when available. #cvilleaug12 pic.twitter.com/sKdMJnVo8U— Charlottesville City (@CvilleCityHall) 12 August 2017
По данным газеты Washington Examiner, которая ссылается на очевидцев, в результате ЧП пострадали по меньшей мере шесть человек.
Ранее портал BuzzFeed опубликовал видеозапись происшествия, на которой видно, что неизвестный на большой скорости въехал в толпу людей, а через несколько мгновений уехал с места происшествия задним ходом.
В Шарлотсвилле рано утром в субботу начались столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы) в саду Эмансипации в центре города. Акцию запланировали на 12:00 (19:00 мск), но отменили из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.
По последним данным полиции города, в результате столкновений по меньшей мере восемь человек пострадали и один был арестован.