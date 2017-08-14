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Источник: в Гольянове сотрудники МУР обнаружили тайник с оружием

Происшествия
14 августа, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

По словам источника, в гараже найдены пистолеты, гранаты, а также боеприпасы различного калибра

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в столичном районе Гольяново, он не имеет отношения к террористам, готовившим диверсии в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На востоке Москвы, в районе Гольяново, в одном из гаражных кооперативов силовиками обнаружен схрон с оружием", - сказал собеседник агентства. В гараже, по его словам, найдены пистолеты, гранаты и боеприпасы различного калибра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов").

Источник отметил, что никакой связи с задержанными ФСБ в понедельник участниками группы, которые готовили серию терактов в Московском регионе, не усматривается. "Схрон к задержанным ранее участникам террористической группы не имеет никакого отношения", - подчеркнул источник.

На месте работают сотрудники Главного управления уголовного розыска, оперативники Московского уголовного розыска, эксперты. Все обнаруженное оружие в ближайшее время будет направлено на баллистическую экспертизу.

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