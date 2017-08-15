ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий

Создание морских заповедников позволит не ограничивать промыселСоциальная ответственность 15 августа, 10:45
Новые времена на Елисейских полях: Франция подводит итоги 100 дней нового президентаМеждународная панорама 15 августа, 10:38
Власти Колумбии предоставят работу бывшим повстанцамСоциальная ответственность 15 августа, 10:34
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведениеСпорт 15 августа, 10:14
Выборг, Гороховец и Крапивна станут городами-музеямиКультура 15 августа, 10:10
IT в здравоохранении Подмосковья: медкарта в смартфоне и микрочипы, курсирующие по телуОбщество 15 августа, 10:07
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору АлябьевуКультура 15 августа, 10:00
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаваторНовости Урала 15 августа, 9:54
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсийПроисшествия 15 августа, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Агент Службы безопасности Украины (СБУ) задержан в Крыму за подготовку серии диверсий. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.
На видеозаписи, распространенной пресс-службой ФСБ, мужчина признался, что ему "сказали отрезать электростолб". Задержание проходило в районе трассы Судак - Новый Свет. На кадрах видно, что столб уже подпилен, а провода перерезаны.
9 августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак - Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии, без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты с населением свыше 50 тыс. человек. В его задачи входило уничтожение путем поджога лесных массивов в районе Судак - Рыбачье - Алушта. Среди других действий - создание условий для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет. Он планировал поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.
"12 августа 2017 года Лимешко Г.Г. задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак - Новый Свет", - уточнили в ФСБ.
У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины).
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников украинского диверсанта", - сообщили в ФСБ.
Задержанный - гражданин Украины Геннадий Геннадьевич Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.