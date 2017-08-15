ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Агент Службы безопасности Украины (СБУ) задержан в Крыму за подготовку серии диверсий. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

На видеозаписи, распространенной пресс-службой ФСБ, мужчина признался, что ему "сказали отрезать электростолб". Задержание проходило в районе трассы Судак - Новый Свет. На кадрах видно, что столб уже подпилен, а провода перерезаны.

9 августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак - Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии, без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты с населением свыше 50 тыс. человек. В его задачи входило уничтожение путем поджога лесных массивов в районе Судак - Рыбачье - Алушта. Среди других действий - создание условий для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет. Он планировал поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"12 августа 2017 года Лимешко Г.Г. задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак - Новый Свет", - уточнили в ФСБ.

У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины).

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников украинского диверсанта", - сообщили в ФСБ.

Задержанный - гражданин Украины Геннадий Геннадьевич Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.