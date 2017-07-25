Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое из задержанных в Крыму предполагаемых диверсантов заключили досудебное соглашение

Происшествия
25 июля, 15:47 UTC+3 СЕЛО ПРАВДА (Крым) (Крым) 25, июля. /ТАСС

Начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин уточнил, что дело о диверсиях будет рассматриваться в особом порядке

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕЛО ПРАВДА (Крым), 25 июля. /ТАСС/. Двое из задержанных в Крыму в 2016 году предполагаемых диверсантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом во вторник журналистам сообщил начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин.

"В отношении отдельных (лиц по делу о диверсиях - прим. ТАСС) будет рассматриваться в особом порядке. Два человека заключили отдельные досудебные соглашения", - сказал он.

Читайте также новости по теме:
Предотвращение терактов в Крыму
© Антон Новодережкин/ТАСС

Суд продлил арест двух украинцев по делу о подготовке диверсий в Крыму

В Крыму задержан участник украинского батальона, готовившего диверсии на полуострове

Глава ФСБ рассказал об активизации в Крыму украинских радикалов

"Следствие заканчивается по отдельным взятым эпизодам, и уже один суд состоялся по одному из этих террористов. Он получил три года лишения свободы, так как он пошел на сотрудничество, признал вину", - добавил Палагин, не приведя других подробностей.

ФСБ 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки минобороны Украины. По данным спецслужб, объектами акций диверсантов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу проходили Андрей Захтей и Евгений Панов, их обвинили по статье "Подготовка к диверсии" УК РФ. Им грозит до 20 лет заключения.

А 9 ноября в Севастополе были задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавшие, как сообщили в ФСБ, совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму Кризис на Украине Предотвращение терактов в Крыму
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе
5
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади
6
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама