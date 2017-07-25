Двое из задержанных в Крыму предполагаемых диверсантов заключили досудебное соглашение

СЕЛО ПРАВДА (Крым), 25 июля. /ТАСС/. Двое из задержанных в Крыму в 2016 году предполагаемых диверсантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом во вторник журналистам сообщил начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин.

"В отношении отдельных (лиц по делу о диверсиях - прим. ТАСС) будет рассматриваться в особом порядке. Два человека заключили отдельные досудебные соглашения", - сказал он.

"Следствие заканчивается по отдельным взятым эпизодам, и уже один суд состоялся по одному из этих террористов. Он получил три года лишения свободы, так как он пошел на сотрудничество, признал вину", - добавил Палагин, не приведя других подробностей.

ФСБ 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки минобороны Украины. По данным спецслужб, объектами акций диверсантов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу проходили Андрей Захтей и Евгений Панов, их обвинили по статье "Подготовка к диверсии" УК РФ. Им грозит до 20 лет заключения.

А 9 ноября в Севастополе были задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавшие, как сообщили в ФСБ, совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.