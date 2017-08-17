В загоревшемся здании на севере Москвы помимо склада расположен бизнес-центр

Российские космонавты впервые за полтора года выйдут в открытый космосКосмос 17 августа, 0:18
ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка МосквыПроисшествия 17 августа, 0:16
"Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой" за групповой турнир Лиги ЕвропыСпорт 17 августа, 0:15
Макарова обыграла Кербер и вышла в третий круг турнира WTA в ЦинциннатиСпорт 17 августа, 0:07
Непомнящий и Карякин сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 16 августа, 23:58
"Наполи" победил "Ниццу" в раунде плей-офф Лиги чемпионовСпорт 16 августа, 23:45
Футболист Лунгу перешел из "Урала" в турецкий "Аланьяспор"Спорт 16 августа, 23:11
Засев газона на поле стадиона ЧМ-2018 завершен в КалининградеСпорт 16 августа, 22:37
Тренер: "Утрехту" не стоит почивать на лаврах после победы над "Зенитом"Спорт 16 августа, 22:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели проверяют наличие людей в загоревшемся в среду здании на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, помимо склада в здании расположен бизнес-центр.
"В здании помимо склада расположен бизнес-центр. Пожарные проверяют помещение на наличие людей", - сказал собеседник агентства, отметив, что тушение пожара затрудняется сложной планировкой здания. Огонь активно распространяется.
В свою очередь в пресс-службе ГУМЧС по Москве сообщили, что в информации о пострадавших не поступало.