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В загоревшемся здании на севере Москвы помимо склада расположен бизнес-центр

Происшествия
17 августа, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Пожарные проверяют помещения на наличие людей, сообщил источник к экстренных службах города

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели проверяют наличие людей в загоревшемся в среду здании на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, помимо склада в здании расположен бизнес-центр.

"В здании помимо склада расположен бизнес-центр. Пожарные проверяют помещение на наличие людей", - сказал собеседник агентства, отметив, что тушение пожара затрудняется сложной планировкой здания. Огонь активно распространяется.

В свою очередь в пресс-службе ГУМЧС по Москве сообщили, что в информации о пострадавших не поступало.

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