В загоревшемся здании на севере Москвы помимо склада расположен бизнес-центр

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели проверяют наличие людей в загоревшемся в среду здании на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, помимо склада в здании расположен бизнес-центр.

"В здании помимо склада расположен бизнес-центр. Пожарные проверяют помещение на наличие людей", - сказал собеседник агентства, отметив, что тушение пожара затрудняется сложной планировкой здания. Огонь активно распространяется.

В свою очередь в пресс-службе ГУМЧС по Москве сообщили, что в информации о пострадавших не поступало.