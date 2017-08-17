Площадь пожара в здании на севере Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. метров

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в горящем здании на Полярной улице в Москве увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"Площадь пожара в настоящее время составляет 2,5 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен третий номер сложности.

Источник также сообщил, что в горящем здании произошло обрушение кровли. "Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В среду вечером в двухэтажном здании на Полярной улице, 31 А, общей площадью 14 тыс. квадратных метров, произошел пожар. По предварительной информации, в здании находится мебельный интернет-магазин.