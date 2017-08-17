Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь пожара в здании на севере Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. метров

Происшествия
17 августа, 0:50 UTC+3 МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Источник в экстренных службах также сообщил, что в горящем здании произошло обрушение кровли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в горящем здании на Полярной улице в Москве увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"Площадь пожара в настоящее время составляет 2,5 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен третий номер сложности.

Источник также сообщил, что в горящем здании произошло обрушение кровли. "Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В среду вечером в двухэтажном здании на Полярной улице, 31 А, общей площадью 14 тыс. квадратных метров, произошел пожар. По предварительной информации, в здании находится мебельный интернет-магазин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
3
Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тыс. кв. метров
4
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
5
МЧС: угрозы жителям района Медведково в Москве от пожара нет
6
"Могло быть хуже": "Зенит" со счетом 0:1 проиграл "Утрехту" в квалификации Лиги Европы
7
Источник: умерла Вера Глаголева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама