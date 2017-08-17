Представители детского омбудсмена выявили нарушения в лагере Югры, где стреляли в ребенка

ТАСС, 17 августа. Представители детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили грубые нарушения в работе лагеря "Юбилейный" Ханты-Мансийского автономного округа, где ранее ребенку выстрелили в живот, сообщается в четверг на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"В ходе проверки выяснилось, что запись о данном происшествии руководством лагеря в соответствующие документы внесена не была. Вместе с тем были зафиксированы и другие нарушения: не работала кнопка вызова экстренных служб, в санитарной части обнаружены просроченные лекарства и медицинские средства, хранящиеся с нарушением правил, дети имели свободный доступ к ножам и топорам, в палатках хранились скоропортящиеся продукты, также имеются вопросы и к воспитательным методам, применявшимся сотрудниками лагеря", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки стал инцидент, произошедший 9 августа на территории лагеря, куда с разрешения директора пришел 20-летний юноша, принесший с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, он начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в область живота и был госпитализирован. После того, как информация о случившемся поступила в правоохранительные органы и СМИ, была организована проверка, которая проводилась во главе с советником детского омбудсмена Гульнарой Сальниковой.

"Ситуация, которую засвидетельствовали специалисты, несовместима с понятием "безопасность". Несмотря на целый комплекс системных мер, принятых и на региональном, и на федеральном уровнях, в данном случае предписания просто не выполнялись. Между тем именно безопасность - основное требование, которое предъявляется к организации детского летнего отдыха", - отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Следственным управлением СК РФ по ХМАО в отношении директора палаточного лагеря возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении стрелявшего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".