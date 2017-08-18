Движение автотранспорта на Садовой-Спасской улице в Москве ограничено из-за пожара

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта, в том числе и общественного, ограничено на Садовой-Спасской улице в Москве из-за пожара на крыше жилого дома. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Движение автотранспорта в настоящее время ограничено. Сотрудники ГИБДД на месте пожара организовывают беспрепятственный проезд спецтехники", - отметил собеседник агентства.
В пятницу вечером на крыше девятиэтажки старой постройки по адресу улица Садовая-Спасская, дом 19, строение 1, произошел пожар. В настоящее время пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Существует угроза распространения огня по всей площади кровли.
На первом этаже загоревшегося дома расположены гостиница, магазин продуктов, салон красоты, магазин Германа Стерлигова, агентство недвижимости.