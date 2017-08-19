Власти Югры оказывают помощь пострадавшим при нападении в Сургуте

ТАСС, 19 августа. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оказывают помощь пострадавшим при нападении неизвестного мужчины в Сургуте. Об этом в субботу сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Правительство Югры оказывает помощь пострадавшим в Сургуте. О происшествии доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Обстоятельства происшествия выясняются. На место событий незамедлительно прибыл глава города Сургут Вадим Шувалов", - сообщили там.

В интересах сохранения общественного спокойствия, а также в интересах следствия гражданам и СМИ рекомендуется руководствоваться достоверной информацией при оценках происшествия до установления всех обстоятельств следственными органами.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения округа Владислава Нигматулина, что четверо пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Сургуте находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют медики. У троих, по предварительным данным, состояние средней степени тяжести. Все они находятся в Сургутской трамватологической больнице. Среди пострадавших детей нет.