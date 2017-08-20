Трое пострадавших в ДТП с шестью жертвами в Туве находятся в тяжелом состоянии

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ТАСС, 20 августа. Двое взрослых и ребенок, пострадавшие в воскресенье вечером в ДТП с шестью жертвами у села Усть-Элегест в Туве, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.
"Они доставлены в Кызыл, в республиканскую больницу. Двое взрослых и шестилетний ребенок. По информации врачей, их состояние тяжелое, но стабильное", - сказали в правительстве.
Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП, а также личности погибших.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2109. Причиной ДТП мог стать выезд ВАЗ-2109 на полосу встречного движения.