Трое пострадавших в ДТП с шестью жертвами в Туве находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 20 августа. Двое взрослых и ребенок, пострадавшие в воскресенье вечером в ДТП с шестью жертвами у села Усть-Элегест в Туве, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Они доставлены в Кызыл, в республиканскую больницу. Двое взрослых и шестилетний ребенок. По информации врачей, их состояние тяжелое, но стабильное", - сказали в правительстве.

Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП, а также личности погибших.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2109. Причиной ДТП мог стать выезд ВАЗ-2109 на полосу встречного движения.