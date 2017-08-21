Шторм "Хато" приближается к южному Китаю, объявлен синий уровень опасности

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ШАНХАЙ, 21 августа. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник синий уровень опасности в связи с приближением к южному и восточному побережью страны тринадцатого в этом сезоне тропического шторма, получившего название "Хато". По прогнозам метеорологов, он может достичь восточной провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун 23 августа.
В настоящее время тропический шторм находится в Тихом океане в 830 км к юго-востоку от городского округа Шаньтоу (провинция Гуандун). Скорость ветра в центральной части циклона составляет порядка 20 м/c. Тропический шторм движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 км/бж в час, постепенно набирая силу.
Местные власти принимают необходимые превентивные меры в соответствии с установленным механизмом реагирования соответствующих служб на стихийные бедствия. Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются голубым, желтым, оранжевым и красным цветами.