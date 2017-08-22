Тропический шторм "Хато" надвигается на Гонконг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Гонконге в связи с приближением со стороны Тихого океана тропического циклона "Хато". Ожидается, что менее чем через сутки он вплотную приблизится к мегаполису. Об этом сообщила во вторник местная метеорологическая служба.

"Согласно нынешнему прогнозу траектории "Хато", он вплотную подойдет к Гонконгу в среду утром, его эпицентр может оказаться в радиусе менее 100 км от города", - уточнили метеорологи.

В настоящее время циклон бушует в океане между Тайванем и северным филиппинским островом Лусон. Атмосферная воронка смещается в северо-западном направлении. "Хато" несет тропические ливни и шквалистый ветер с порывами до 30 м/с.

В зоне непогоды в среду также окажется южнокитайская провинция Гуандун и район Макао.