Пожарным удалось спасти от огня более 500 домов в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

"В результате своевременного привлечения сил, эффективного применения авиационной группировки и действий пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на более чем 500 жилых строений с населением свыше 2000 человек", - сказал он.

По его словам, у пожарно-спасательных подразделений была задача не допустить распространение пожара на большую часть исторического центра города.

Хронология

"Пожар начался в 12:52 мск. К моменту прибытия первого пожарного расчета, огнем было полностью охвачено одно строение на площади 600 кв. метров. Порывы ветра до 15 метров в секунду стремительно распространили пламя по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма, ветер перебрасывал пожар с крыши на крышу", - рассказал он. Синьков считает, что изначально происходило скрытое горение в нежилом доме, его никто не заметил. Пожарных вызвали, когда было открытое горение.

По его словам, спустя 20 минут после прибытия пожарных пожару был присвоен четвертый, максимальный для Ростова-на-Дону, номер сложности, что свидетельствует о том, насколько серьезной была ситуация. "Это говорит о том, что развитие пожара было молниеносным. За несколько минут площадь увеличилась до двух, потом до четырех тысяч", - рассказал Синьков.

Пожарные, спасатели и полицейские эвакуировали людей из домов, оказавшихся в зоне пожара.

Сложные условия

"Пожарным пришлось работать в очень сложных условиях. Была 30-градусная жара, дополнительно высокая температурам от пожара. Многие пожарные из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали тушить, шли в бой с огнем", - рассказал начальник ГУ МЧС.

В короткие сроки группировка по тушению пожара была увеличена сначала до 500 человек, потом - до 2000 человек. К ликвидации огня были привлечены и девять воздушных судов - семь вертолетов Ми-8 и два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России.

"Часть вертолетов была переброшена с тушения крупного природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области", - уточнил он.

В результате пожара сгорели более 100 домов на площади 10 тыс. кв. метров. "Это шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации последствия могли быть плаченными", - отметил Синьков.

Сейчас на месте пожара работы продолжаются, ведется дотушивание отдельных очагов, проливка и разборка конструкций.