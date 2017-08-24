Генконсульство РФ выясняет, были ли россияне на борту затонувшего в Бразилии судна

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти бразильского штата Баия пока не могут точно сказать, были ли российские граждане на борту затонувшего в четверг пассажирского судна. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.
"Генеральное консульство РФ в Рио-де-Жанейро незамедлительно обратилось к властям штата [Баия] за информацией. По нашему запросу определяется, были ли на борту российские граждане. На данный момент личности погибших пока не установлены", - сказал Токмаков.
"Исходя из временных параметров, по нашему мнению, наличие россиян на борту этого судна маловероятно. Тем не менее мы ждем официального подтверждения от пресс-центра спасательной службы штата Баия, которая и проинформировала нас о случившемся", - добавил он.
По предварительной информации, полученной от свидетелей ЧП, большинство пассажиров - местные жители, которые рано утром направлялись на работу в город Салвадор.