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Генконсульство РФ выясняет, были ли россияне на борту затонувшего в Бразилии судна

Происшествия
24 августа, 18:53 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По словам генерального консула РФ в Рио-де-Жанейро Владимира Токмакова, ведомство незамедлительно обратилось к властям штата за информацией

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти бразильского штата Баия пока не могут точно сказать, были ли российские граждане на борту затонувшего в четверг пассажирского судна. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

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"Генеральное консульство РФ в Рио-де-Жанейро незамедлительно обратилось к властям штата [Баия] за информацией. По нашему запросу определяется, были ли на борту российские граждане. На данный момент личности погибших пока не установлены", - сказал Токмаков.

"Исходя из временных параметров, по нашему мнению, наличие россиян на борту этого судна маловероятно. Тем не менее мы ждем официального подтверждения от пресс-центра спасательной службы штата Баия, которая и проинформировала нас о случившемся", - добавил он.

По предварительной информации, полученной от свидетелей ЧП, большинство пассажиров - местные жители, которые рано утром направлялись на работу в город Салвадор.

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