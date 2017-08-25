Компания-владелец автобуса возьмет под опеку семьи погибших в ДТП на Кубани

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа компаний "ОТЭКО", которой принадлежит упавший в море на Кубани вахтовый автобус, возьмет под патронаж семьи погибших в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время компания организовывает работу по размещению в пансионатах и гостиницах прибывающих родственников пострадавших и погибших работников, указывают в пресс-службе.

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика.