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Компания-владелец автобуса возьмет под опеку семьи погибших в ДТП на Кубани

Происшествия
25 августа, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Компания организовывает работу по размещению в пансионатах и гостиницах прибывающих родственников погибших и пострадавших

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа компаний "ОТЭКО", которой принадлежит упавший в море на Кубани вахтовый автобус, возьмет под патронаж семьи погибших в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В настоящее время компания организовывает работу по размещению в пансионатах и гостиницах прибывающих родственников пострадавших и погибших работников, указывают в пресс-службе.

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика.

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